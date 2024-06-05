منع أجهزة المحمول في إمتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

اعلن محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء أن المديرية والإدارات التعليمة انهت الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2024 والمقرر لها ان تنطلق الاثنين المقبل.

واكد وكيل الوزارة علي ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة ومنع الغش بكافة صورة والتصدى له بكل حزم مشددا على وضع التعليمات الامتحانية فى اماكن واضحة باللجنة كذلك جدول الامتحان ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين وعدم السماح بدخول التليفون المحمول مع الطالب حتي وان كان مغلقا فى اللجنة الإمتحانية او لاعضاء لجنة الامتحان داخل اللجنة وتنفيذ جميع التعليمات القانونية الخاصة بعملية الامتحانات حيث سيتم استخدام العصا الالكترونية .

وقال ان المديرية انهت تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي والتي تنطلق الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو داخل 31 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأضاف وكيل الوزارة خلال اجتماعه اليوم بالقاعه الرئيسية بديوان عام المديريه بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وقيادات المديرية الي جانب مدراء ووكلاء الإدارات التعليمية الثمانية أن نحو 9 آلاف و 955 طالب وطالبة بشعبتي العلمي والادبي من المنتظر انتظامهم بالامتحانات.