الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جلسة صلح تنهي خلافات عائلتي الحاج صلاح بك محمود والمستشار سيد عطاالله في شبرا الخيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

في جلسة صلح ودية أقيمت بمضيفة الحاج حاتم عودة، تمّ التوصل إلى صلح يُنهي خلافات عائلتي الحاج صلاح بك محمود والمستشار سيد بك عطاالله في مدينة شبرا الخيمة.

حضر الجلسة المستشار حمد بك داوود، والنائب حاتم عودة، والأستاذ محمد الحاج، والأستاذ محمود سيف النصر، والأستاذ محمد المغربى، والأستاذ خالد منصور، والأستاذ حمدى صالح، الذين حضروا كمحكمين.

وتمّ التوصل إلى صلح تام بين العائلتين، حيث عبّر الجميع عن سعادتهم وارتياحهم لهذه الخطوة المباركة، والتي تُمثّل انتصارًا للقيم والمبادئ النبيلة التي تسود المجتمع المصري.

وأكّد الحاضرون أهمية التسامح والحوار في حلّ الخلافات، وضرورة نبذ الفرقة والشتات، والعمل على ترسيخ اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

وتقدّم الجميع بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في إنجاز هذا الصلح التاريخي، وخاصةً للمحكمين الذين بذلوا جهودًا طيبة من أجل حلّ الخلافات وإعادة الوفاق والوئام بين العائلتين.

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