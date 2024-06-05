جامعة الإسكندرية تستقبل وفد جامعة جون مولان 3 الفرنسية

لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وفد جامعة جون مولان 3 الفرنسية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

ضم الوفد كل من السيد مانويل جوبر، نائب رئيس الجامعة لشئون أوروبا للعلاقات الدولية الفرانكفونية، والسيدة هونج كان دانج، نائب مدير المعهد الدولي للفرانكوفونية لشئون البحوث، والسيدة أليدا سهلي، مسئولة التعاون الدولي لمنطقة الشرق الأدني والأوسط وأفريقيا الشمالية والفرانكفونية، وشهد اللقاء الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات، والدكتورة نجلاء أبو حجاج، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ريم حافظ، رئيس قسم اللغات التطبيقية بكلية الآداب، والدكتورة مي عصام، رئيس قسم اللغات الفرنسية بكلية الآداب.

التحول البيئي، والمواطنة

وفي كلمته رحب الدكتور سعيد علام، بوفد جامعة جون مولان 3 في رحاب جامعة الإسكندرية، موضحاً أن اللقاء تناول إمكانية التعاون فى مجالات التحول البيئي، والمواطنة، والتعددية الثقافية واللغوية، والإنسانيات الرقمية، وإمكانية إنضمام جامعة الإسكندرية للتحالف الدولي للجامعات الناطقة بالفرنسية والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2023، حيث ستقوم الجامعات الأعضاء في هذا التحالف بتقديم مشروعات للتعاون فى المجالات السابقة وتحقيق تعاون علمي متعدد الأطراف بين الباحثين من جامعات البحر المتوسط الناطقة بالفرنسية، وأشار أنه من المتوقع أن يستهدف هذا التعاون أساتذة الجامعات والباحثين وطلاب الدراسات العليا وعلماء الإجتماع.

الفرانكفونية

واستعرض الدكتور هشام سعيد الإتفاقيات الدولية بين جامعة الإسكندرية والجامعات الفرنسية، والتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات إكس مارسيليا، وبواتيه، وبوردو، وتولوز، وجرونوبل، فضلاً عن وجود فرع لجامعة الإسكندرية بدولة تشاد لخدمة الدول الناطقة باللغة الفرنسية (الفرانكفونية) في قارة أفريقيا.

وأشار الدكتور علي عبد المحسن، إلى وجود العديد من الأقسام الخاصة باللغة الفرنسية في عدة كليات داخل جامعة الإسكندرية، ولديها شراكات مع العديد من الجامعات الفرنسية ، مؤكداً أن هناك برنامج خاص بكلية الطب جامعة الإسكندرية يتم تدريسه باللغة الفرنسية ويجتذب معظم الطلاب من الكاميرون والكوت ديفوار والعديد من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية.

وأكد السيد مانويل جوبر عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، لاسيما وأن هناك بُعد تاريخي وثقافي يربط بين مصر وفرنسا، كما استعرض جوبر أهداف التحالف الدولي للجامعات الناطقة بالفرنسية والجهات الممولة له، لافتا ان التحالف يهدف إلى تعزيز وإقامة مشروعات دولية مشتركة على مستوى الجامعات الناطقة بالفرنسية، معرباً عن تطلعه لإنضمام جامعة الإسكندرية لهذا التحالف لاسيما وانها تعد واحدة من أعرق الجامعات في منطقة الشرق الأوسط.



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