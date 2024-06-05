ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر 2024

اقتنصت 7 مراكز

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،صباح اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الثاني 2023 / 2024 بنسبة نجاح 80%.

وسيطرن البنات على المراكز الأولى، حيث سجلت قائمة أوائل هذا العام، تسعة مراكز من أصل ثلاثة عشر، بينما سجل البنين أربعة مراكز فقط.

كما كان لإدارة إسنا التعليمية نصيب الأسد من قائمة الأوائل، فاقتنصت سبعة مراكز من أصل ثلاثة عشر مركز.

وأوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 80% بنتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصلين الدراسيين الأول 2023 والثاني للعام الدراسي2023/2024

ومن جانبه هنأ محافظ الأقصر كافة الطلاب متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً على أهمية زرع قيم السعى والاجتهاد لدى الطلاب منذ الصغر لضمان تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسئوليات وقادرة على تنمية وتطوير بلادها .