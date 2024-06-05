صحة سوهاج تناقش مخاطر سوء إستخدام المضادات الحيوية

عقدت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، بتوجيهات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إجتماعا موسعا ضم كلا من مديري المستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة وذلك تحت إشراف الدكتورة نيفين هنري مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات وبحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محروس، إن الإجتماع تناول استعراض مخاطر سوء استخدام المضادات الحيوية والإسراف بإستخدامها و مدي خطورة ذلك بالنسبة للمرضي كما ناقش الإجتماع تصنيف منظمة الصحة العالمية للمضادات الحيوية "AWaRe classification وطريقة وضع سياسة لاستخدام المضادات الحيوية العلاجية و الوقائية كما تم ايضاً عرض مؤشرات استخدام المضادات الحيوية على مستوى محافظة سوهاج .

وشدد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على ضرورة الإلتزام بتلك السياسات وتطبيقها بالمستشفيات وذلك لصالح المرضي .

وفي سياق آخر بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت إشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج ومتابعة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر تمكن فريق من تفتيش العلاج الحر ضم كلا من الدكتور محمد سيد فقير والدكتورة منى عبدالناصر والدكتور مصطفى رفعت مفتشو العلاج الحر بالإشتراك مع إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين سوهاج من ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب جلدية .

حيث تقوم الصيدلانية بإيهام المرضى بانها طبيبة جلدية وتغذية علاجية وتقوم بعمل جلسات تقشير كيميائي بكيماويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة مما يعد استخدامها خطر علي المرضي .

وعلى الفور تم تحريز تلك الكيماويات وعمل المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن أماكن تقديم الخدمات الطبية الخاصة لابد ان تتبع الإشتراطات الصحية والقواعد وكذلك الكوادر الطبية والفنية بها لافتاً إلى أن فرق التفتيش تكثف من مرورها للتأكد من جودة وأمان الخدمة المقدمة للمواطنين .