البرلمان العربي يثمن مصادقة سلوفينيا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

ثمن البرلمان العربي، مصادقة البرلمان السلوفيني على قرار حكومة دولة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مؤكدًا أنه انتصار جديد يضاف لسلسلة الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في سعيها للعدالة ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة المهمة تأتي في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين، دعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن اعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية، والذي جاء بعد فترة وجيزة من اعتراف دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج، وتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يمثل ردا عمليا على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا البرلمان العربي، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما في الاعتراف، كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، ووفق حل الدولتين المعترف به دوليًا، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. و"الاحتلال" يشدد إجراءاته في القدس

اقتحم مئات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع توافد الآلاف منهم للمدينة، استعدادا لمسيرة الأعلام "الاستفزازية".

وقالت مصادر في المدينة المحتلة، إن المستوطنين دخلوا ضمن مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.

وأضافت المصادر، أن شرطة الاحتلال حولت القدس إلى ثكنة عسكرية، إذ تم نشر 3 آلاف عنصر في البلدة القديمة ومحيطها بذريعة تأمين مسيرة المستعمرين، خاصة عند بوابات الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وكانت شخصيات مقدسية دعت للرباط في المسجد الأقصى المبارك اليوم؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين له.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنها ستغلق الطرقات والأزقة في البلدة القديمة ابتداء من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً، حيث من المتوقع مشاركة الآلاف من المستوطنين في مسيرة الأعلام الاستفزازية التي ستنطلق من القدس الغربية مرورا بباب العامود حتى حائط البراق.