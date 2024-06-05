الكاتدرائية المرقسية تستضيف "درس الكتاب المقدس" الليلة

تستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، فعاليات "درس الكتاب المقدس" ذلك بمقرها في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يتناول اللقاء تفسير وشرح سفر جديد من أسفار الكتاب المقدس بالتزامن مع فترةو الخمسين المقدسة وسط حضور عدد من المصلين وبمشاركة أحبار الكنيسة والآباء الكهنة.

اجتماع الصلاة في الكاتدرائية المرقسية

يأتي هذا الدرس عقب اجتماع الصلاة المقرر إقامته بعنوان "من مصر دعوت ابني"، ويشهد شرح مكانة مصر في الكتاب المقدس، كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت السبت الماضي الموافق 1 يونيو 24 بشنس وفق التقويم القبطي بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر هروبًا من بطش هيرودس الملك.

الخمسين المقدسة في الكنائس القبطية

يأتي اجتماع الصلاة بالتزامن مع الاسبوع الخامس من فترة الخمسين المقدسة وهى أيام روحية تعيشها الكنيسة المصرية، تحتفل فيها بذكرى قيامة السيد المسيح وهى 50 يومًا منحصر بين عيدي الفصح والعنصرة المقرر اقامته 23 يونيو المقبل، وتُعد رحلة ممتدة للفرحة المسيحية التي شهدت العديد من الأحداث الخالدة في وجدان الأقباط.

تشهد أسابيع هذه الفترة قصص وأسماء مختلفة تروي فيها أحداثًا مؤثرة في هذه الأيام ويأتي الاسبوع الأول باسم أحد توما ثم أحد الخبز، ثم أحد الماء الحي، مرورًا بأحد النور ، ثم الإيمان، وتعتبر أيام احتفالات واعلان الفرحه الروحية وتعلو الألحان الفريحية، وتعليق الستائر البيضاء، كما تسود الورود التي تتزين بها الساحات داخلها كثيرًا ما تشهد اقامة الأفراح وتمتلأ الأجواء بالبهجة والزغاريد.

تقسم الخمسين المقدسة عبارة عن ٤٠ يوما قبل ذكرى صعود المسيح، ١٠ أيام بعد الصعود، وهى الفترة التي شهدت في إتمامها حلول الروح القدس علي التلاميذ، وأما عن كلمة "الخماسين" تعني في معجم اللغة العربية هي إسم رياح مصرية حارة جافة متربة أي هي اسم رياح مصرية مصحوبة بحرارة جافة ومصحوبة بأتربة، لذلك تكتب الخمسين في الكنيسة نسبةً لهذه الذكرى المجيدة.

وفي احتفالية عيدالقيامة أشار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في كلمته إلى خصوصية فترة الخمسين المقدسة التي تبدأ بعيد الفصح وتعتبر كل اسبوع فيها هو احتفال بـ "أحد القيامة"، قائلًا :"كأننا نحتفل بيوم أحد طويل"، كانت هذه الكلمات صباح العيد والذي أقيم في ساحة اكاتدرائية المرقسية في العباسية بعد ساعات من صلوات وطقوس العيد.