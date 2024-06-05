منطقة سوهاج الأزهرية تعلن عن بدء «المشروع الصيفي القرآني»

أعلنت إدارة شؤون القرآن الكريم، برئاسة الدكتور كمال فايز عن بدء «المشروع الصيفي القرآني» في الفترة من 1/6/2024م حتى 10/9/2024م.



وأوضح الإعلان أن المشروع الصيفي القرآني ينقسم إلى محورين: المحور الأول: «احفظ مقررك» ويستهدف طلاب المعاهد الأزهرية بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بهدف حفظ المقرر الدراسي للعام الجديد.

وتضم مقرات هذا المحور المعاهد التالية: معاهد مجمع بدر والبطاخ والشيخ شبل الابتدائية التابعة لإدارة المراغة – معاهد الصحابة وكوم اشكيلو بجرجا – معاهد عبدالرحمن بن عوف والساحل بحري بالمنشاة – معاهد سيدي كمال الدين وآبار الوقف بأخميم – معاهد شطورة والرضوان بطهطا – معاهد فتيات مشطا وطما البحري الابتدائي بطما – معاهد بني حميل الجديد الابتدائي والباسكية الابتدائي بالبلينا – معهد ساقلتة – معهد الجلاوية والمستعمرة الإبتدائي – معاهد جهينة وعنيبس ونزة المحزمين بجهينة – معاهد العارف وفتيات ادفا بسوهاج – معاهد أولاد جبارة والأحايوة بالعسيرات – معاهد مزاتا شرق والزرزارة و الخيام والحاجر الجديد بدار السلام.

المحور الثاني: «عشرة آلاف خاتم» ويستهدف جميع الطلاب من داخل الأزهر وخارجه بمكاتب التحفيظ بالمراكز الآتية (سوهاج: مكتب جنة الرحمن، المنشاة: مكتب الهدى ، جرجا: مكتب عمر بن الخطاب ، البلينا: ساقية أبو سقير، دار السلام : مكتب الرحمة، أخميم: مكتب الخلفاء الراشدين، ساقلتة: مكتب الهدى والتقى، الجلاوية: مكتب دار الإتقان، المراغة: مكتب الخلفاء الراشدين، جهينة: مكتب الفرقان، طهطا: مكتب الفرقان، طما: مكتب ابن الأزهر، العسيرات: مكتب نور الدين).

ويمكن الاشتراك في المشروع الصيفي بمقدار ما تم حفظه، والعمل فيه خمسة أيام في الأسبوع بواقع خمس ساعات يوميًا.