الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

منطقة سوهاج الأزهرية تعلن عن بدء «المشروع الصيفي القرآني»

رئيس منطقة سوهاج
رئيس منطقة سوهاج الأزهرية

 أعلنت إدارة شؤون القرآن الكريم، برئاسة الدكتور كمال فايز عن بدء «المشروع الصيفي القرآني» في الفترة من 1/6/2024م حتى 10/9/2024م.


وأوضح الإعلان أن المشروع الصيفي القرآني ينقسم إلى محورين: المحور الأول: «احفظ مقررك» ويستهدف طلاب المعاهد الأزهرية بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بهدف حفظ المقرر الدراسي للعام الجديد.

وتضم مقرات هذا المحور المعاهد التالية: معاهد مجمع بدر والبطاخ والشيخ شبل الابتدائية التابعة لإدارة المراغة – معاهد الصحابة وكوم اشكيلو بجرجا – معاهد عبدالرحمن بن عوف والساحل بحري بالمنشاة – معاهد سيدي كمال الدين وآبار الوقف بأخميم – معاهد شطورة والرضوان بطهطا – معاهد فتيات مشطا وطما البحري الابتدائي بطما – معاهد بني حميل الجديد الابتدائي والباسكية الابتدائي بالبلينا –  معهد ساقلتة – معهد الجلاوية والمستعمرة الإبتدائي – معاهد جهينة وعنيبس ونزة المحزمين بجهينة – معاهد العارف وفتيات ادفا بسوهاج – معاهد أولاد جبارة والأحايوة بالعسيرات – معاهد مزاتا شرق والزرزارة و الخيام والحاجر الجديد بدار السلام.   

المحور الثاني: «عشرة آلاف خاتم» ويستهدف جميع الطلاب من داخل الأزهر وخارجه بمكاتب التحفيظ بالمراكز الآتية (سوهاج: مكتب جنة الرحمن، المنشاة: مكتب الهدى ، جرجا: مكتب عمر بن الخطاب ، البلينا: ساقية أبو سقير، دار السلام : مكتب الرحمة، أخميم: مكتب الخلفاء الراشدين، ساقلتة: مكتب الهدى والتقى، الجلاوية: مكتب دار الإتقان، المراغة: مكتب الخلفاء الراشدين، جهينة: مكتب الفرقان، طهطا: مكتب الفرقان، طما: مكتب ابن الأزهر، العسيرات: مكتب نور الدين).

ويمكن الاشتراك في المشروع الصيفي بمقدار ما تم حفظه، والعمل فيه خمسة أيام في الأسبوع بواقع خمس ساعات يوميًا.

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