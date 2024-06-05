إطلاق برنامج "شجرة باسمك" داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT

بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة

أطلقت اليوم شركة " آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT بالتعاون مع " مبادرة شجرها " برنامج " شجرة باسمك" والذي تم أطلاقه بالتزامن مع يوم البيئة العالمي داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي والمستدام للركاب وأهمية وجود الأشجار المثمرة وتحسين جودة البيئة الحضرية، وذلك عن طريق تشجيع الركاب للتسجيل بالبرنامج من خلال رمز الاستجابة السريعة QR code المتواجد داخل جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والشاشات المتواجدة داخل القطارات وفي نهاية كل شهر سيتم منح صاحب أكبر عدد من الرحلات لكل محطة من المحطات شجرة مثمرة لزراعتها باسمه كتقدير لمساهمته في الحفاظ على البيئة واستخدامه لوسيلة مواصلة صديقة للبيئة.

ومن جانبه قال المهندس/ وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة " اّر.ايه.تى.بى ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب أن الشركة تسعي دائما لرفع مستوي الخدمة المقدمة للركاب والتي تتخطي مجرد فكرة نقل الركاب إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية.

حيث قمنا بإطلاق هذا البرنامج للركاب بعد اختياراهم لقطار العاصمة كوسيلة نظيفة صديقة للبيئة، وساهموا في حماية البيئة من 1500 طن من الانبعاثات المضرة من بداية السنة وهو نفس حجم الانبعاثات الذي يحتاج 240 ألف شجرة لامتصاصه في نفس المدة.

بالإضافة لحرص الشركة دائما لإطلاق المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوي الوعي وتشجيع الركاب للمشاركة بالتغييرات الإيجابية في البيئة تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل ورؤيتها.

وأضاف المهندس/ عمر الديب مؤسس مبادرة "شجرها" أن هذا التعاون سيكون مثمر ومستدام لنشر الوعي البيئي ونشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ونسعى لإشراك أكبر عدد من الركاب في هذه الحملة.