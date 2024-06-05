محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة موسعة بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجاريه وعدد من الشوارع المقترح رصفها وتطويرها بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب .

بدأت الجولة بتفقد شارع سعيد نوراه بمنشية البكري بحي ثان المحلة لبحث امكانية رصفه وتطوير الشوارع الجانبية بالجهود الذاتية.

كما تفقد المحافظ شارع سكة زفتى( شارع عطية عيسى) .

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد طبقة الاسفلت بشارع الوحدة العربية الشارع الحيوي بحي ثان المحلة الذي يمتد من شارع نعمان الأعصر أمام نفق الشون إلى شارع وابور الثلج بطول 380 مترا ومتوسط عرض يتراوح بين 8 و12 مترا .

تابع المحافظ الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا. حيث يتم استكمال أعمال التدبيش فى الكورنيش لحماية ميول الطريق و تشغيل الطبقه الثانية من السن على بحر الملاح و تركيب انترلوك الرصيف ، وأشار رحمي الى أن الكورنيش سيكون محور مروري هام يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ، أن كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثان المحلة الكبرى بدايةً من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول ٣ كيلو و٤٠٠ متر ومتوسط عرض ٨ متر .

واكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير و التجميل في المحلة الكبرى في كافة القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق اكبر قدر من السيولة المرورية وخلق شوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج.

جاء ذلك بحضور المهندس اشرف هواش مدير مديرية الاسكان ،الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة ، الأستاذ احمد حسين رئيس حي اول المحله .