الأربعاء 05 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للبيئة

يوم البيئة العالمي
يوم البيئة العالمي

 في الخامس من يونيو كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للبيئة، وذلك للتوعية البيئية العامة، لضرورة الاهتمام بالبيئة المحيطة والطبيعة للحفاظ على  توازنها وعدم الاخلال بها، حيث يحتفل به ملايين الاشخاص في جميع أنحاء العالم.

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كما يعد الاحتفال بيوم البيئة العالمي هو أهم حدث بيئي عالمي حيث يستهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحسينها.

فكرة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة
وجاءت فكرة الاحتفال بـ اليوم العالمي للبيئة في عام 1972م، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص يوم 5 يونيو من كل عام للاحتفال به.
وقد بدأ الاحتفال به لأول مرة في عام 1973، إذ تحث الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات التابعة لها، على الاضطلاع بهذا اليوم كل عام
وتقوم الدول حول العالم في هذا اليوم من كل عام بإجراء النشاطات بهدف زيادة الوعي البيئي.
ويأتي شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام على إصلاح الأراضي والتصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف تحت شعار " أرضنا مستقبلنا ... معا نستعيد كوكبنا"، حيث يدعو يوم البيئة العالمي إلى العمل الجماعي لحماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر اخضرارًا.
ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فإن ما يصل إلى 40 % من أراضي الكوكب متدهورة، مما يؤثر بشكل مباشر على حوالي نصف سكان العالم كما زاد معدل مدة الجفاف بنسبة 29 % منذ عام 2000 ، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد تؤثر حالات الجفاف على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050

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