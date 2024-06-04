أسعار صرف الدولار الأمريكي فى التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 4 يونيو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.45 جنيه للشراء، 47.55 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.

الدولار يتعافى بعد تراجع بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة





الدولار

ارتفع أسعار الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفض الليلة الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري منذ منتصف مارس مع ظهور علامات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي مما عزز مبررات إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض مبكر لأسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات فرص العمل الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر نظرة ثاقبة لحالة سوق العمل وقد تدفع العملة الأميركية للانخفاض.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس في جلسة التداول الآسيوية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وانخفض 0.2% إلى 1.0886 دولار.

وبلغ الجنيه الاسترليني ذروته منذ منتصف مارس أيضا عند 1.2818 دولار لكنه انخفض أيضا في أحدث تعاملات 0.2%.

وصعد مؤشر الدولار 0.12% إلى 104.16 نقطة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل الليلة الماضية عند 103.99.

وخالف الين الياباني الاتجاه اليوم الثلاثاء واستمر في الارتفاع مقابل الدولار بعد صعوده أمس الاثنين، وانخفضت العملة الأميركية 0.43% إلى 155.34 ين، وهو أضعف سعر لها في أسبوعين.

وفي أوروبا، انخفض الدولار 0.2% إلى أدنى مستوى له مقابل الفرنك السويسري منذ منتصف مارس عند 0.8938 فرنك.