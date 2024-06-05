مبادرة "ليالٍ عشر" احتفالاً بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة بالقليوبية

نظمت إدارة شباب شبين القناطر مبادرة "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوائل من شهر ذى الحجة، بحضور شاكر محمد مدير إدارة شبين القناطر، وأعضاء مراكز شباب الإدارة، وذلك بعد تدشينها بمديرية الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لنشر الوعى الدينى لدى الشباب والنشء.

مبادرة "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوائل من شهر ذى الحجة..

تناولت فعاليات المبادرة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وندوة دينية لفضيلة الشيخ أحمد الفقى من الأوقاف تناول فيها فضل العشر الاوائل من ذى الحجة وشرح وافى لفريضة الحج وشروطها وموجباتها والحكمة من فرضها ومناسكها ،

الأيام العشر الاوائل من ذي الحجة ولياليها انها أيام خير وبركة يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، ومن فضل الله تعالى أن هيأ للمسلمين المواسم العظيمة، لتكون مغنما للطائعين، ومن أعظم هذه المواسم وأجلها ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا ألا وهي أيام عشر ذي الحجة، في هذه الأيام تتضاعف الحسنات إلى ثواب يزيد على ثواب المجاهدين .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مبادرة “ليال عشر” تهدف إلى نشر الوعي الديني بين النشء والشباب بأهمية وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة لتعظيم دور مراكز الشباب فى بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعى لدى النشئ والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل .