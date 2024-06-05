الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أصحاب الجياد يكرم فرق المينى باسكت

بوابة الوفد الإلكترونية

 أقام نادى أصحاب الجياد بالاسكندرية حفل تكريم فرق الميني باسكت أولاد وبنات  تحت رعاية مجلس الإدارة وبحضور سيد سمرة رئيس النادى والمستشاروليد الكنانىى و عادل أبو شادى والدكتور عبد العزيز صبرى أعضاء مجلس الإدارة وفي حضور عبد الوهاب عجمي القائم بأعمال رئيس منطقة الإسكندرية لكرة السلة  والسادة أعضاء منطقة الإسكندرية لكرة السلة والكابتن/تامر مصطفى رئيس جهاز كرة السلة بالنادى وتم تكريم الفرق من مواليد ٢٠١١ الي مواليد ٢٠١٦ أولاد وبنات بملعب كرة السلة بالنادى وسط فرحة كبيرة للاعبى الفرق وأولياء أمورهم بالتكريم .

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الجريدة الورقية