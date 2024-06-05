أصحاب الجياد يكرم فرق المينى باسكت

أقام نادى أصحاب الجياد بالاسكندرية حفل تكريم فرق الميني باسكت أولاد وبنات تحت رعاية مجلس الإدارة وبحضور سيد سمرة رئيس النادى والمستشاروليد الكنانىى و عادل أبو شادى والدكتور عبد العزيز صبرى أعضاء مجلس الإدارة وفي حضور عبد الوهاب عجمي القائم بأعمال رئيس منطقة الإسكندرية لكرة السلة والسادة أعضاء منطقة الإسكندرية لكرة السلة والكابتن/تامر مصطفى رئيس جهاز كرة السلة بالنادى وتم تكريم الفرق من مواليد ٢٠١١ الي مواليد ٢٠١٦ أولاد وبنات بملعب كرة السلة بالنادى وسط فرحة كبيرة للاعبى الفرق وأولياء أمورهم بالتكريم .

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