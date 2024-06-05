ضبط 110 فرد خرطوش و41 بلطجيا وهاربا من المراقبة

تمكن قطاع الامن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 23 حادثًا متنوعًا، و41 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و340 تاجر مخدرات بحوزتهم 240 كيلو مواد مخدرة وأكثر من مليون قرص مخدر، بالإضافة إلى 110 أفرد محليَّة الصنع.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 23 ألف مخالفة مرورية وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم بالإضافة إلى إعادة 15 دراجة نارية مسروقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.