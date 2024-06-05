ميدو: شخصيتي أختلفت وأقلعت عن التدخين وهذه نصيحتي للشباب

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن بعض المقتطفات فى حياته الشخصية مؤكداً أن أداء الصلوات الخمس تجعله يشعر بالهدوء والراحة لافتاً إلى أن شخصيته وحياته اختلفت عن السابق.

أضاف ميدو خلال حواره لملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى:" أنا بقيت بنى آدم مختلف عن السابق وبصلى وملتزم من فترة وبعتبرها بتهدينىوبستمع بها ،وسجدت فى الحرم من فترة وطلبت من ربنا أنى أقرب منه".

تابع ميدو:" شخصيتى اختلفت جداً وأرى شباب حالياً بيخوفوا الناس من الدين ولا أعلم ليه ما يقربوش الناس من ربنا ويعلموهم أنه ربنا غفور رحيم وأنا دلوقتى فى سن الأربعين عقليتى اختلفت جداً".

وأكمل ميدو:" رسالتى للشباب فى كرة القدم لازم تأمنوا بإمكانيتكم وتفضلوا جعانين كرة عشان تستمتعوا وتقدموا أفضل ما لديكم وأنا مؤمن أنه ربنا يفتح مخنا مرحلة بعد مرحلة وساعات أفكر وأنا عندى 18 سنة وكنت ملتزم الوضع كان هيختلف".

وواصل:" أنا دلوقتى بنام بدري وبمارس الرياضة، بعد الأربعين تحولت لإنسان مختلف ودا عبرة وعظة وإلا ربنا سبحانه وتعالى مكانش نزل الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى سن الأربعين وحالياً أكل سكريات أو نشويات ولكن أعيش على البروتين والخضار وأقلعت عن التدخين".