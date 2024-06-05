أسطورة ريال مدريد ينضم لكريستيانو رونالدو في النصر السعودي

كشف نادي النصر السعودي مساء الثلاثاء عن تعاقده مع نجم جديد من نجوم ريال مدريد الاسباني لينضم الى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف العالمي استعدادا للموسم الجديد بعد موسم مخيب للأمال لنادي النصر .

وقال نادي النصر السعودي في بيان رسمي انه تم التعاقد مع أسطورة نادي ريال مدريد ومنتخب أسبانيا السابق فرناندو هييرو ليكون المدير الرياضي الجديد لنادي النصر السعودي ولمدة عامين .

وكان نجم منتخب اسبانيا السابق ونادي ريال مدريد قد فضل العمل في المجال الاداري في كرة القدم بعد اعتزاله اللعب ومنذ عام 2022 عمل مديرا رياضيا لنادي جوادا لاخارا المكسيكي وحتى تعاقده مع نادي النصر السعودي .

يذكر ان نادي النصر السعودي في طريقه لاحداث ثورة شاملة في صفوف الفريق من خلال التعاقد مع عدد من الاعبين الاجانب والمحليين الى جانب تغيير ادارة الفريق الحالية لتكون كلها بقيادة النجم الاسباني فرناندو هييرو .