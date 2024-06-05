الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اجتماع ثلاثي اليوم.. مصدر رفيع المستوى يكشف مستجدات الهدنة في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مصدر رفيع المستوى أمس الثلاثاء بأن هناك اجتماعا يجمع قيادات أمنية مصرية مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة، وذلك اليوم الأربعاء لبحث آليات استئناف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة

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الخارجية: التحركات المصرية تستهدف وقف إطلاق النار في غزة

 وقال المصدر إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع جميع الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة، وذلك وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وسبق وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن هناك وفدا من حماس سيصل الثلاثاء إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع وسطاء مصريين وقطريين.

ونقل الموقع وقتها عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يعتقدون أن حماس لن ترفض المقترح رفضا قاطعا وإنما ستطلب إدخال تعديلات عليه، من ناحية أخرى أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن مجلس الحرب قرر عدم إرسال وفد إلى القاهرة حتى الحصول على إشارات إيجابية من الوسطاء.

 وكان بايدن قد أعلن بايدن  الجمعة الماضية،رأن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وقالت حماس الأسبوع الماضي إنها تنظر بـ"إيجابية" إلى الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، لكنها لم تعلق منذ ذلك الحين رسميا على المفاوضات المتوقفة، كما لم يعلن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة عن أي محادثات جديدة. 

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