لقاء خاص لوزير العمل مع عدد من المصريين بالخارج في "بيت العائلة المصرية" بجنيف.. صور

نظم بيت العائلة المصرية بجنيف، وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الجاليات المصرية بأوروبا لقاء خاص مع حسن شحاتة، وزير العمل، أثناء زيارته للدولة للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف.

جاء ذلك تزامنا مع مشاركة الوزير شحاتة فعاليات الدورة 112 ،لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف ، الذي تشارك فيه أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف :"سعيد جدا بمقابلة معالي الوزير حسن شحاته ، خاصة وأن هذا اللقاء نتحدث فيه عن الوطن ،و الإستماع الى مطالب العاملين بالخارج".

حديث حول التطور الذي تشهده الدولة المصرية في ظل "الجمهورية الجديدة"

وشرح "الوزير" لأبناء مصر من العاملين بالخارج ،ما تشهده الدولة المصرية من نهضة ظل الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل استكمال البناء والتنمية ومواجهة كافة التحديات.

وقد شارك وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، والمكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بالأمس، بقصر الأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، والمنعقد خلال الفترة من 3 حتى 14 يونيو الجاري.

يأتي ذلك بحضور أطراف العمل الثلاثة، يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم. وحضر مع الوفد المصري السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.

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