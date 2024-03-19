مظاهر خاصة بشهر رمضان للجالية المصرية في جنيف والمدن السويسرية

قال الدكتور جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف، إن أبناء الجالية المصرية في سويسرا يسعون بكل قوة لإصباغ شهر رمضان المبارك بالصبغة المصرية، وذلك بتعليق الزينات، وشراء فوانيس رمضان وإقامة موائد الإفطار، في محاولة لاستحضار مظاهر الشعر الفضيل إلى الدولة الهولندية وإن لم بنجحوا في ذلك بالشكل المطلوب نظرا لما لرمضان في مصر من طابع مميز ومذاق فريد لا مثيل له في العالم أجمع.



وذكر حماد، إلى أن أبرز المظاهر الخاصة بشهر رمضان المبارك هو حرص أبناء الجالية المصرية في العاصمة جنيف وفي المدن السويسرية المختلفة على أداء على النسك الرمضانية من صوم وصلوات وقيام الليل وصلاة التراويح بالطبع.

هذا ويواظب أبناء الوطن بالخارج التجمع والاحتفال بشهر رمضان المبارك كل عام، فهم يحاولون الحفاظ على طقوس وروحانيات هذا الشهر، ليغرسوا في نفوس أبنائهم عادات حب الشهر الكريم وطقوسه وروحانياته.

التجمع على مائدة إفطار واحدة



ويعتبر هذا الشهر المبارك فرصة للمصريين بالخارج للتجمع على مائدة إفطار واحدة، تجمع العائلات “كبار، شباب، وأطفال” من أبناء الجاليات على مائدة إفطار واحدة لأشهى الأكلات المصرية والمشروبات الرمضانية لغرس روح الانتماء داخل نفوس الأجيال الصغيرة.