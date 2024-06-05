ضبط عامل شرع في التخلص من نجل عمه بسبب خلافات الميراث بساقلتة

استقبل مستشفى ساقلتة المركزي طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسرى تعدى عليه نجل عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على منزل آل إليهما بالميراث وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة ساقلتة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الرحمن . ح . ل . م" 18 سنة طالب مصاباً بطلق ناري بالحوض من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي يقيم بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم نجل عمه "مصطفى . ح . ل . م" 22 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على منزل آل إليهما بالميراث .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بأرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة المركز نتج عنها إصابة تاجر ونجل عمومته باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ طرف أول وإصابة مزارع بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها بين كل من :-طرف أول "محمد . ع . م . م" 37 تاجر مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ونجل عمومته "زاكي . م . ز . ا" 18 سنة عامل مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديده .

وطرف ثان "حمدي . ا . م . ع" 39 سنة مزارع مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وشقيقه "حماده . ا . م . ع" 33 سنة مزارع ونجل عمومتهما "حسام . ا . ح . ا" 33 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة كل من الأول والثاني من الطرف الثاني [ عصا شوم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بذات الناحية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .