محافظ جنوب سيناء يبحث اقامة إنشاء مشروعات سياحية خضراء

استقبل اليوم اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد من الاتحاد الأفريقي الآسيوي، برئاسة الدكتور حسام درويش، واللواء حسام بدر الدين الأمين العام للإتحاد، والدكتور عبد البديع الدادا رئيس مكتب لبنان بالاتحاد، وعباس رمضان المستثمر ورجل الأعمال المعروف بأفريقيا والشرق الأوسط .

حيث رحب محافظ جنوب سيناء بالوفد وابدي سعادته بجهود الاتحاد في القارتين الأفريقية والآسيوية.

من جانبه شكر الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد المحافظ علي الكرم وحسن الضيافة وناقش عباس رمضان عدد من الموضوعات الهامة منها، إقامة الدورة العربية لكرة القدم للصالات في سبتمبر القادم، إقامة المؤتمر المصري العربي الدولي للاستثمار في شرم الشيخ، إقامة وإنشاء عدة مشروعات سياحية وخضراء وبيئية في شرم الشيخ ومناقشة الاستثمار في مجال تكنولوجيا السياحة وسياحة المؤتمرات والسياحة الاستشفائية، إقامة مشروع التاكسي الكهربائي في شرم الشيخ.

وقد رحب المحافظ بطلب الوفد زيارة في خلال أسبوعين لمناقشة تفاصيل المشروعات المقترحة وإعداد خريطة طريق .

ثم قام الوفد بزيارة الشبكة الوطنية لمحافظة جنوب سيناء، ومركز خدمات مصر، المركز التكنولوجى بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد معربين عن سعادتهم مما شاهدوه من نظام وتقنيات تكنولوجية حديثة شمن خطة التحول الرقمي للدولة .