محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد الاتحاد العربي للاعلام السياحي يضم ممثلين من مصر والبحرين والإمارات العربية والأردن والسعودية، وذلك في اطار حرص محافظ جنوب سيناء علي لقاء الوفود الاعلامية المختلفة العربية والدولية للترويج للمقاصد السياحية بمدن المحافظة.

واكد محافظ جنوب سيناء ان السياحة العربية تكاملية بين المدن السياحية وكل منا يكمل الاخر لتنوع واختلاف المقاصد وليست قائمة علي التنافس .

وتناول اللقاء التعريف بالمقاصد السياحية بالمحافظة، وفرص الاستثمار السياحي بها، كما عرض محافظ جنوب سيناء عدد من المشروعات الخضراء الذكية النظيفة، في اطار تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة.

فوده : السياحة العربية تكاملية بين المدن السياحية وكل منا يكمل الآخر لتنوع واختلاف المقاصد وليست قائمة علي التنافس..

يشار الي ان الاتحاد العربي للإعلام السياحي حرص علي إهداء اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، درع الاتحاد بمناسبة منحه وسام الطبقة الأولى من المنظمة العربية للسياحة واختياره شخصية العام، وذلك أمس ضمن فعاليات تكريم حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق بجائزة “أفضل قائد” في التنمية السياحية من قبل الاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا.

وجاء تكريم محافظ جنوب سيناء تقديراً لجهوده المتميزة في تنمية السياحة في جنوب سيناء، ودوره الكبير في تحويل شرم الشيخ إلى وجهة سياحية عالمية .

وفد الاتحاد العربي للاعلام السياحي : شرم الشيخ مدينة آمنة وأفضل مقصد سياحي عربي دولي ووجهة سياحية عالمية رائدة..

وأثنى وفد الاتحاد العربي علي ما تم تنفيذه بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين ان شرم الشيخ مدينة آمنة وأفضل مقصد سياحي عربي دولي ووجهة سياحية عالمية رائدة .

وأكد الوفد ان هدف الاتحاد العربي للإعلام السياحي دعم جهود التنمية السياحية في الوطن العربي، وتعزيز مكانة السياحة العربية على المستوى الدولي.

ولفت الوفد الي ان تكريم اللواء دكتور خالد فودة من قبل الاتحاد العربي للإعلام السياحي والاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا، شهادة تقدير لجهوده المتميزة وإنجازاته العظيمة في مجال السياحة.