كيفين دي بروين يؤكد استعداده للعب في الدوري السعودي

اكد نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشيستر سيتي الأنجليزي كيفين دي بروين انه منفتح لدراسة كافة العروض التي ستقدم اليه خلال الفترة القادمة خاصة في ظل الشائعات التي تناولت امكانية انتقاله من نادي مانشيستر سيتي الى احد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة وان تعاقده مع النادي الانجليزي يتبقى له موسما واحدا .

وكان كيفين دي بروين الذي يبلغ من العمر 32 عاما وسيدخل موسمه الاخيرالموسم المقبل مع مانشيستر سيتي قد اكد ان انتقاله للعب في الدوري السعودي وارد للغاية مشيرا الى ان كمية الاموال المغرية التي تعرض عليه لا يمكن تجاهلها .

وقال كيفين دي بروين في تصريحات لاحدي الصحف البلجيكية : في مثل سني الحالي لا يمكن تجاهل اي عروض . نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة جدا من الاموال خاصة وان في نهاية مشواري داخل ملاعب كرة القدم ولذلك لا يمكن ابدا تجاهل الامر . بالنسبة لميشيل ( زوجته ) فهي تعتبرها مغامرة كبيرة ولكنها موافقة على خوضها . مازال امامى عام في تعاقدي الحالي ولذلك لابد من دراسة الامر من كافة الجوانب . أبني الكبير عمره 8 سنوات ولا يعرف اي شىء في العالم سوى انجلترا وهو يتساءل عن كيفية اللعب خارج انجلترا ولذلك الامر سيكون غريبا بالنسبة له .

واضاف كيفين دي بروين : الاموال المعروضة ضخمة جدا وتعاقد لمدة عامين ربما يمثل 15 عاما اضافيا في مشواري في الملاعب وربما اكثر . حتى الان لم احسم اي شىء لكن على التفكير بشكل جاد وعميق .

يذكر ان كيفين دي بروين لعب 382 مباراة مع نادي مانشيستر سيتي خلال تسع مواسم احرز خلالها لقب الدوري الانجليزي ست مرات ولقب دوري أبطال اوربا لكنه عاني هذا الموسم من الغياب لمدة تزيد عن الخمسة أشهر بسبب الاصابات .

المعروف ان نادي النصر السعودي يرغب في ضم كيفين دي بروين ليكون صفقة جديدة هذا الصيف بعد صفقات كريستيانو رونالدو و ساديو ماني و بروزوفيتش و ايمريك لابورت زميل كيفين دي بروين السابق في مانشيستر سيتي .