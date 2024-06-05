رفع العلم الفلسطيني داخل البرلمان الفرنسي

شهد البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء رفع العلم الفلسطيني بداخله، الأمر الذي صاحبه صخب كبير، وذلك بعد أن وقفت نائبة من اليسار حاملة العلم الفلسطيني، خاصة أن ما قامت به جاء بعد أسبوع من إيقاف نائب آخر مؤقتًا بسبب قيامه بالفعل ذاته.

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وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، لوحت راشيل كيكي، العضو في البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" عن منطقة باريس، بالعلم في بداية جلسة الأسئلة للحكومة في مجلس النواب.

النائبة وقفت وسط مجموعة من المشرعين من أحزاب الخضر والشيوعي وفرنسا الأبية، ارتدوا ملابس خضراء وبيضاء وحمراء وسوداء لهذه المناسبة، ورتبوا مقاعدهم بحيث تبدو من بعيد مثل العلم الفلسطيني.

رئيسة الجمعية يائيل براون بيفيه قالت: "لا، لا.. اعتقدت أن الأمور كانت واضحة للغاية وأنكم، مثل أي شخص آخر، تمكنتم من قراءة قواعدنا"، داعية إلى معاقبة "كيكي" وتعليق الجلسة مؤقتًا.

وذكرت رئيسة الجمعية المشرعين اليساريين في وقت سابق أنه من المفترض أن يعبر البرلمانيون عن أنفسهم "بشكل شفهي حصريًا".