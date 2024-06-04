الثلاثاء 04 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بعد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة.. إبراهيم عيسى لـ المواطن: "خليك أنت الكبير"

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، على ضرورة امتصاص الاحتقان وغضب أو احتجاج، ولابد من انفراجات تهدى من روع المواطن واستمرار الغضب يزيد من الأزمة، مشددًا على أنه على المواطن تخفيض مستوى التوقعات والحفاظ على الصحة النفسية ونتجمل بالصبر ونتحمل المشقة والمعاناة لأننا أمام لحظة نحتاج بها أن نحافظ على بلدنا ودولتنا، حتى لو هناك دفع واندفاع أن يثير الوضع غضبك.

 

ووجه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: رسالة، قائلًا: "المواطن المصري خليك انت الكبير"، لابد أن يكون هناك حرص على مشاعر وعواطف وأفكار ورأي الشعب المصري، منوهًا بأنه لابد أن نتوقف أننا أمام توجه مختلف أم أمام نفس التوجه، لا يجب أن نرفع التوقعات ويأمل في أن يكون الرأي العام جزء من حساب صناع قرار تشكيل واختيار الحكومة الجديدة.

 

ونوه بأنه لا يجب أن نعتمد على شخصيات غير معروفة مكان شخصيات غير معروفة، أننا في آفق أن المسئولين في مصر لم يعدوا يستوعبون الاختلاف في الرأي.

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