البرتغال تهزم فنلندا برباعية استعداد لليورو بغياب كريستيانو رونالدو

حقق منتخب البرتغال فوزا عريضا باربعة اهداف مقابل هدفين على نظيره الفنلندي في المباراة الدولية الودية التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن استعدادات منتخب البرتغال لخوض منافسات يورو 2024 بألمانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين في العاصمة البرتغالية لشبونة .

كان برونو فيرنانديز قائد فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي هو نجم المباراة بعدما نجح في بداية الشوط الثاني في زيادة نتيجة المباراة الى تقدم المنتخب البرتغالي بثلاثة اهداف مقابل لاشىء بعدما أنتهى الشوط الاول بتقدم البرتغال بهدفي روبن دياز نجم دفاع مانشيستر سيتي و دييجو جوتا مهاجم ليفربول الانجليزي .

نجم منتخب فنلندا تيمو بوكي نجح بعد نزوله قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة في احرازو هدفين للمنتخب الفنلندي لتشتعل اجواء المباراة قبل النهاية الا ان برونو فيرنانديز عاد ليحسم الامور لمنتخب البرتغال بالهدف الرابع قبل نهاية المباراة .

المباراة شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب اراحته بعد المجهود الكبير الذي بذله في الموسم المنتهى مع نادي النصر السعودي حيث من المنتظر ان يغيب ايضا عن مواجهة البرتغال الودية امام كرواتيا لكنه سيعود في اخر مواجهات البرتغال الودية قبل اليورو امام منتخب جمهورية ايرلندا .

يذكر ان منتخب البرتغال حقق لقب اليورو عام 2016 في فرنسا بينما تأهل الى النهائيات بسجل كامل من الانتصارات دون تعادل او هزيمة لاول مرة في تاريخه .