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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام البدري: مشروع القرن هدية للجماهير وحلمنا بهذه اللحظة منذ فترة طويلة

حسام البدري
حسام البدري

أكد حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن مشروع واستاد الأهلي كان حلم وأمنية، وهو أمر يستحقه محمود الخطيب أن يكون الأمر في عهده، وكما يستحقها الجماهير.

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وتابع البدري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "النادي الأهلي مؤسسة وكيان كبير، وتولاه رؤوساء عظماء، وهو يسير وفق منظومة متكاملة".

وأضاف حسام البدري: "كان لي الشرف أن أكون واحد ممن شاركوا في إنجازات الأهلي، ومشروع القرن هدية للجماهير، وكنا نحلم بهذه اللحظة منذ فترة طويلة".

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