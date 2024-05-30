حسام البدري: سعيد بالحالة الايجابية بمعسكر المنتخب وأثق في الجهاز الفني واللاعبين

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر؛ أن الحالة الإيجابية داخل معسكر منتخب مصر أراها إيجابية وهذا يعكس الثقة الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين.

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، منافسنا الأقوى في التصفيات بوركينا فاسو، ولا يوجد أمر سهل في كرة القدم الفوز على بوركينا فاسو سيقرب منتخبنا كثيرا إلى المونديال.

ولفت البدري إلى أن الأهلي يحقق إنجازات كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة وبدون نفاق المرحلة التي تواجد فيها الخطيب في منصب رئيس النادي الأهلي شهدت إضافة كبيرة في النادي الأهلي، لافتا إلى أن مصطفى شوبير حارس مميز وأدى بشكل رائع وأصبح لا يوجد تخوف، ومن وجهة نظري مصطفى شوبير هو من لديه حساسية المباريات لذلك لابد من تواجده كحارس أساسي لمنتخب مصر في الوقت الحالي وبعد انتهاء المرحلة الحالية يعود الشناوي مرة أخرى ووظيفة جهاز حسام حسن الحفاظ أيضا على مصطفى شوبير.

وتابع محمد عبد المنعم لاعب مميز ولكن لابد من التعامل بجدية بشكل أكبر في الملعب حتى يتواجد في مكان أخر ويحصل على عرض احترافي مميز وأوجه التحية لرامي ربيعة الذي يعد مثالا لنموذج لاعب الأهلي وكذلك محمد هاني لاعب مميز ومروان عطية على المستوى الدفاعي ممتاز لكن هجوميا أحيانا يكون مبالغ في تمريراته العرضية ووسام أبو علي لاعب جيد وكهربا أتمنى أن يهتم بزيادة الناحية البدنية وأحب طريقة أحمد عبد القادر.

وأكد البدري أن عبد الله السعيد لاعب مميز جدا لكن العمر السني الخاص به “خلاص كبر”، وبالتالي عندما تطلب منه مهام دفاعية تزيد العبئ عليه لذلك المركز الأنسب له مركز 10.

وأتم بأن لديه رغبة كبيرة في العودة للتدريب في الدوري المصري.