فيلم knives Out3 في مرمى التهديدات بسبب القضية الفلسطينية (تفاصيل)

طال فيلم "knives Out3" انتقادات عدة وتهديدات بالمقاطعة بعد أن ضم إلى فريق التمثيل نجومًا يدعمون إسرائيل، ومتهمين بالاغتصاب.

وأثار انضمام الممثلة الأمريكية ميلا كونيس إلى طاقم العمل غضب محبي سلسلة أفلام "Knives Out"، خاصة لأنها أعلنت صراحًة دعمها لإسرائيل، ومعارضتها مؤيدي القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى دفاعها عن صديقها المدان باغتصاب امرأتين.

وأثار انضمام نجم "Marvel"، جيريمي رينر، للفيلم غضبًا واسعًا وذلك بسبب الإتهامات التي كانت موجهة إليه من قبل طليقته حيث اتهمته بضربها وتهديدها بالقتل.

جدير بالذكر أن الفيلم الذي يحمل عنوان "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" هو الجزء الثالث من سلسلة جرائم القتل "Knives Out"، الذي بدأه جونسون بفيلم "Knives Out" لعام 2019، وتبعه بفيلم "Glass Onion: A Knives Out Mystery" في عام 2022.

وكشفت منصة نتفليكس أن العمل يَعِد بأن يكون لغزًا مثيرًا ومعقدًا آخر، يجب كشفه، بناءً على النجاح الذي حققته أجزاؤه السابقة، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم اعتبارًا من يوليو المقبل، وسيُصْدَر في عام 2025.

