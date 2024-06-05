اتهام بنك في الخرطوم بسحب مبالغ مالية من حسابات عملاء

اتهم عدد من عملاء بنك الخرطوم الذين ينتمون إلى إقليم دارفور، اتهموا البنك بسحب مبالغ مالية من حساباتهم في مدن نيالا ، الضعين زالنجي و الجنينة دون إخطار مسبق.

وقال محمد ادم علي أحمد، من مدينة نيالا لراديو تمازج، إن 17 من عملاء البنك في مدينة نيالا تعرضت حساباتهم إلى سحب، موضحاً أن المبالغ المسحوبة من كل حساب تقدر ما بين 200 إلى 700 ألف جنيه سوداني .

وأضاف "تفاجأت في يوم 23 مايو الماضي بسحب مبلغ 200 ألف جنيه من حسابي البنكي، وعندما استفسرت عدد من معارفي وجدت أنهم تعرضوا لذات المشكلة".

وذكر آدم أنه هو والمتضررين قاموا بتوكيل شخص في بورتسودان لمقابلة إدارة بنك الخرطوم لتقديم شرح لعمليات السحب ، موضحاً أنهم قاموا باستخراج طلب قانوني من نيابة ولاية نهر النيل.

وأضاف إنه ليس من الممكن السفر الى مدينة بورتسودان في رحلة طويلة وشاقة ومكلفة مالياً لتقديم شكوى حول مبلغ 200 ألف جنيه.

وأوضح أن الحسابات المستهدفة هي الحسابات المفتوحة في بنك الخرطوم فروع نيالا أو الضعين وزالنجي والجنينة .

وقال أحمد حامد عبدالرحمن أزرق، أحد عملاء بنك الخرطوم فرع أم درمان الصناعات، إن حسابه تعرض لخصم مبلغ 850 ألف جنيه في يوم 25 مايو، وعندما راجع المعاملات السابقة لم يجد من ضمنها أنه أجرى عملية تحويل بهذا المبلغ، وقال إن هذه العملية وقعت لدى عدد من معارفه.

وطالب إدارة البنك بالنظر في شكاوى العملاء وإيقاف عمليات السحب.

ونفى أحد مدراء بنك الخرطوم أن تكون عمليات السحب قد حدثت على أساس جهوي، لافتاً إلى أن السحوبات تتم في بناء على بلاغات رسمية في الغالب، موضحاً أن البنك يقوم بحجز المبلغ المبلغ ضدها إلى حين الفصل في الشكوى .