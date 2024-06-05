ريد بول تعلن تجديد التعاقد مع سيرجيو بيريز

أعلن فريق ريد بول بطل العالم لسباقات الفورميلا وان تجديد التعاقد مع سائقه المكسيكي سيرجيو بيريز لمدة عامين اعتبارا من الموسم القادم 2025 لينهي كافة التكهنات التي كانت تحيط بمستقبل السائق المكسيكي مع فريق ريد بول .

وكان سيرجيو بيريز قد تعرض لعدد من المواقف السيئة في السباقات الاخيرة حيث احرز المركز الحادي عشر في سباق ايمولا قبل ان يتعرض لحادث ضخم في بداية سباق موناكو ويخرج من السباق من اللفة الاولى .

وقال فريق ريد بول حامل لقب بطولة العالم في اخر موسمين ان سيرجيو بيريز سيستمر مع الفريق حتى نهاية عام 2026 الى جانب بطل العالم و السائق الاول لفريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابين وهو ما يعني ان الثنائي سيكونا سائقا ريد بول خلال موسم 2026 الذي سيشهد العديد من التغييرات في سباقات الفورميلا وفقا ما اعلنه الاتحاد الدولي لسباقات الفورميلا FIA .

ووفقا لما اعلنه فريق ريد بول فأنه يكون قد قطع الطريق على كافة الشائعات التي تناولت امكانية تغيير سيرجيو بيريز في الموسم المقبل والتعاقد مع سائق جديد ووفضل الاستقرار بنفس سائقيه لموسمين قادمين .

وقال كريستيان هورنر المسئول عن فريق ريد بول في تصريحات عقب اعلان تجديد التعاقد مع سيرجيو بيريز : انه من المهم ان نعلن انه تم التجديد لسيرجيو بيريز ليكون لدينا الكثير من الاستقرار حتى 2026 ويسعدنا للغاية استمرار شيكو ( اسم الشهرة لسيرجيو بيريز ) بيننا .

واضاف كريستيان هورنر : الاستقرار و الاستمرارية مهمة للفريق وثنائية فيرستابين - بيريز حققت لنا لقب بطولة العالم مرتين كما امنت الحصول على المركزين الاول والثاني في الكثير من البطولات . بداية شيكو كانت رائعة هذا الموسم وحقق المركز الثاني في سباقات البحرين و المملكة العربية السعودية واليابان ثم حقق الفوز في الصين .