قنا تنفذ حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب غير المرخصة بصحراء حجازة

قاد ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب غير المرخصة المقامة علي أراضي املاك الدولة بصحراء حجازة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزه الأمنية.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملة أسفرت أعمالها عن إزالة 7 طواحين غير مرخصة وحوض سيانيت، من علي مساحة ١٨٠٠م من أراضي أملاك الدولة بناحية ححازة بحري، يسعي أصحابها إلى الكسب السريع دون النظر إلي حق الدولة.

وأشار ياسر حمادي، إلى أنه تم تحذير المواطنين من استخدام تلك المعدات لاستهلاكها كميات كبيرة من الكهرباء كما تعد طريقا تقليدية لاستغلال معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب، وذلك بعد شن العديد من الحملات في وقت سابق، إلا أنهم أعادوا بنائها مرة أخرى بالمخالفة للقوانين، مما اضطر الجهات التنفيذية والأمنية باتخاذ قرارات عاجلة، وإزالتها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين المخالفين.

وأكد رئيس المركز، أن الحملات مستمرة للقضاء على أى مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ومحافظ قنا ، بالتصدى لأى تعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.

رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مشروعات تطويرية بالجامعة و المستشفيات الجامعية

افتتح الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى عددا من المشروعات التطويرية بمقر الجامعة بقنا و المستشفيات الجامعية، جاء ذلك بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس جامعة جنوب الوادى ، و طروب طلبة امين الجامعة المساعد ، وعبد الرازق حسين امين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الإدارية.

استهل رئيس الجامعة جولته اليوم بافتتاح تطوير العناية المركزة للأطفال بمستشفى الجامعة بمنطقة المعبر في اطار دور الجامعة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية واستمع رئيس الجامعة لشرح من الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب ، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتورة ايمان عبد الموجود رئيس قسم الاطفال عن أعمال التطوير حيث تضم الوحدة 17 سرير مجهزة بأجهزة التنفس الصناعي ومتابعة العلامات الحيوية واجهزة الاشعة المتنقلة كما تفقد رئيس الجامعة اعمال التطوير بقسم النساء والتوليد بحضور الدكتور محمد زين مدير مستشفى المعبر .

وواصل الدكتور احمد عكاوى جولته وتابع اعمال التطوير بأسوار الجامعة و المنطقة المحيطة واللافتات التي تم تركيبها في اطار تطوير الهوية البصرية و الترقيم وقام المهندس محمد كامل مدير عام الادارة الهندسية والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بشرح اعمال التطوير التي تضمنت تهذيب المزروعات واعمال الدهانات وتركيب لافتات مضيئة.

وتفقد رئيس الجامعة تطوير نظام المرور و الامن و السلامة و البوابات الالكترونية و المطبات الصناعية وقدم المهندس محمد شكري من الشركة المنفذة لمشروع البوابات شرحا لمراحل العمل بالمشروع والتحكم الالي في دخول السيارات و الافراد كما تابع رئيس الجامعة الانتهاء من مشروع تطوير الرصيف الرئيسي بالطريق و تثبيت اللافتات الارشادية ومظلات للأفراد، مشيراً إلى أن هذة المشروعات تهدف لتوفير بيئة جاذبة وتوفير اقصى درجات السلامة و الامن لمنسوبي الجامعة وافتتح رئيس الجامعة تطوير نظام تغذية الكابلات الكهربائية لمستشفى الجهاز الهضمي بالحرم الجامعي وتحدث المهندس محمد كامل مدير عام الادارة الهندسية عن اهمية هذا المشروع في تحقيق الامن والسلامة وحماية الكابلات بالمستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وتفقد رئيس الجامعة مكان انتظار المواطنين بالمستشفيات الجامعية ( التذاكر والزيارات )

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم ميكنة عملية حجز التذاكر للمرضى بالمستشفيات الجامعية وتحدث الدكتور محمد مهدي عن عملية التطوير الشاملة التي يشهدها مكان انتظار المواطنين حيث تم تركيب مظلات ومراوح وسوف يتم تزويد المكان بأكشاك لتقديم المأكولات الخفيفة و المشروبات.

كما تفقد رئيس الجامعة قسم الرمد بمستشفى الحرم الجامعي واشاد بالجهود المبذولة و تجهيزات البنية التحتية المتطورة وفي اطار الاهتمام بالشكل الجمالي وتطوير البنية التحتية.

وافتتح "عكاوى" ميدان الكتاب امام مبنى المدينة الجامعية (أ )وقدم الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شرحا للميدان وهو عبارة عن مجسم ميداني يحتوي على مجسمات الكتب الدالة على العلم تم تنفيذه بكلية التربية النوعية كما افتتح ميدان المسلة وقدم الدكتور وائل بكرى رشيدى عميد كلية الاثار شرحا للميدان الذى يضم عنصرين من عناصر الحضارة المصرية القديمة وهما المسلة والكباش وتحتوى المسلة على بعض النصائح التعليمية باللغة الهيروغليفية من استاذ للطالب قام باختيارها الدكتور ابو بكر عبد السلام بكلية الاثار وابدى رئيس الجامعة اعجابه بالجهد المبذول من فريق العمل.

وواصل رئيس الجامعة، جولته وتابع اعمال التطوير بقاعة المؤتمرات الكبرى والتى شهدت تركيب ثلاث شاشات جديدة وقدم ناصر حسين مدير قاعة المؤتمرات شرحا لعملية التطوير الشاملة اعمال الدهانات والاضاءة الجانبية وتركيب ستائر وابواب اضافية.

كما تفقد رئيس الجامعة بوابة الطلاب رقم (5) والتى تربط الجامعة بالكليات المختلفة وتخفف الضغط عن باقى بوابات الجامعة وبوابة كلية الطب البيطرى التى يجرى تنفيذها حيث قدم مصطفى داود مدير الامن الجامعى شرحا وافيا عن مراحل العمل بمشروع البوابات .

كما تفقد رئيس الجامعة شارع الجامعة الاهلية والذى يربطها بالجامعة الام وقدم الدكتور فرج خضارى عميد كلية الهندسة شرحا لمراحل العمل مؤكدا ان هذا الطريق يساهم في التيسير على طلاب الجامعة الاهلية عملية انتقالهم ، وتابع رئيس الجامعة عملية تنفيذ جمالى امام مبنى رئاسة الجامعية يقام عليه مسرح مكشوف ويتم ربطه بالحديقة المقامة خلفه كما تابع تنفيذ رصف الطريق الذى يربط بين كلية الاعلام ومبنى رئاسة الجامعة .

وفى اطار جولة رئيس الجامعة تم تفقد مبنى رئاسة الجامعة والذى يجرى تقسيم الدور الأرضى الى 16 ادارة عامة تتبعها اداراتها الفرعية ويتم في القريب نفس التقسيم بكلية الاعلام على ان يتم ربط المبنيين بممشى .

واستعرض رئيس الجامعة خطة التطوير التى تم تنفيذها بالمبنى والتى تضمنت قاعة مجلس الجامعة التى تم تطويرها على اعلى مستوى بالإضافة الى قاعة كبار الزوار وقاعة المؤتمرات الصغرى وقاعة لورش العمل وغيرها من التطويرات وفى نهاية الجولة تفقد رئيس الجامعة محطة توزيع الكهرباء بالجامعة والتى تم تركيب شبكة انذار ووسائل اطفاء حريق بها .