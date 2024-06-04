هاندا أرتشيل تتعثر على المسرح في موقف محرج|السبب فستانها (تفاصيل)

احتلت النجمة التركية هاندا أرتشيل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "إكس"، بعد تعرضها لموقفٍ محرج خلال استلامها جائزتها في حفل توزيع جوائز ELLe Style لعام 2024.

هاندا أرتشيل

تسبب طول فستان النجمية التركية الشهيرة في تعلق كعب حذائها أثناء الصعود على خشبة المسرح لاستلام جائزة "أفضل تعاون أزياء"، الأمر الذي جعل أحد مقدمي الحفل يندفعان لمساعدتها صعود السلالم.

وتألقت أرتشيل رفقة حبيبها رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي بفستانٍ باللون الأسود، مزجت فيه قماش الدانتيل والساتان، من توقيع مصمم الأزياء أوزغور ماسور، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة الكعكة المرفوعة وهو ما أبرز جمال إطلالتها .

من هي هاندا أرتشيل

ولدت هاندا إرتشيل في 24 نوفمبر 1993 في باندرما، ، لديها شقيقة واحدة فقط، غمزة إرتشيل. وعلى الرغم من رغبة والدها دائمًا في أن تدرس الطب، كان موهبتها الكبيرة في التمثيل واضحة منذ صغرها، وعلى الرغم من موافقتها في البداية مع والدها، أدركت في النهاية أن مستقبلها مرتبط بعالم الفن.

قررت الانفصال والانتقال للعيش في اسطنبول لبدء دراستها في جامعة الفنون الجميلة ميمار سنان، حيث انضمت إلى قسم الفنون التقليدية التركية، أثناء العمل في مجموعة متنوعة من المجالات، وبفضل مظهرها وشخصيتها المميزة، عملت كعارضة أزياء ومقدمة تلفزيونية، ودخلت عالم التمثيل احترافيًا في عام 2013، حيث حصلت على دور في الحلقة الثالثة من مسلسل "تاتار رمضان"، وقدمت ظهورها الأول كممثلة في العام التالي، انطلقت كممثلة مساعدة في حلقة من مسلسل "تشاليكوشو" حيث قامت بتجسيد دور زاهيدة ، وفي نفس العام شاركت في مسلسلات أخرى مثل "تشيلغين ديرساني أونيفرسيتي" حيث قامت بتجسيد دور ميريم وتعلمت لغة الإشارة لتجسيد الشخصية، وفي مسلسل "هايات أغاتشي" حيث قامت بتجسيد دور سيلين كاراهانلي.

في وقت لاحق، اضطرت إلى ترك دراستها بسبب انشغالها بالوقت، حيث لم تتمكن من توازن دراستها مع مشاريعها المهنية ومع ذلك، أكدت الممثلة في أكثر من مناسبة أنها تأمل في مواصلة دراستها الجامعية، واعترفت أيضًا بأنها إذا لم تنجح في عالم التمثيل، كان خطتها البديلة هي إقامة ورشة للرسم وتنظيم معرض لأعمالها الفنية.

واشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وبدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء أيضاً دور (موجدة) في مسلسل حلقة.

تعتبر من الممثلات الأكثر جمال وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في الانستغرام في تركيا. وفي مارس 2017 أصبحت هانده سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل