مي عمر تبدأ تصوير "إش إش" في هذا الموعد .. يعرض برمضان 2025

تبدأ الفنانة مي عمر ، تصوير مسلسل “إش إش”، بداية من يوليو المقبل، والذي مقرر أن تشارك خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.



مسلسل إش إش في رمضان 2025



تدور أحداث إش إش، في إطار 30 حلقة، وتجسد مي عمر دور راقصة خلال الأحداث، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير.

حصدت الفنانة مي عمر، جائزتين، منذ يومين، الأولى أفضل ممثلة في رمضان 2024، والثانية التميز باخيتار الجمهور، وذلك عن دورها في مسلسل نعمة الأفوكاتو .

ووجهت مي عمر الشكر لكأس إنرجي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" شكرا كأس أنرجي جائزه أفضل ممثله في رمضان ٢٠٢٤ عن مسلسل نعمه الافوكاتو بتصويت الجمهور وجائزه التميز بإختيار النقاد ".

وأضافت في رسالتها، قائلة:" شكرا لثقه الجمهور و تصويتهم و يارب دايما أكون عند حسن ظنكم ".

مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

وكانت “مي” كشفت عن أصعب المشاهد في مسلسل نعمة الأفوكاتو، قائلة:" مشهد إني بنزل لتربة حقيقية وزاهر بينزل بيرمي السجادة ويطلع يقفل، وقالوا لي فيه أوضة جوا استخبي فيها علشان رجلي متطبعش وخبوني بالداخل وبعدين هو قفل”.

وتابعت مي عمر: "انا أول ما قفل جالي نوبة ومحدش فتح فقولت أن فيه كارثة حصلت برا وسابوني تحت.. وانا بكره الضلمة والأماكن الضيقة".

وأردفت الفنانة مي عمر: "والمشهد اتعاد كذا مرة لأني كنت بعيط وأصرخ وأطلع والمخرج بدأ يقول يلا أنا عايز أصور".