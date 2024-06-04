مي فاروق تلتقي جمهورها في قطر بعيد الأضحي

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي يوم 19 من شهر يونيو الجاري فى قطر، وذلك فى ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيها .

ويأتي الحفل تحت عنوان " ليلة الزمن الجميل"، حيث تشدو مي فاروق بعدد من الأغنيات والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوي ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل، لذلك أعدت مي بصحبة المايسترو تامر فيضي وفرقته الموسيقية برنامجا غنائيا متنوعاً بحيث ينال إعجاب الحضور بمختلف أذواقهم الفنية، كما أنها سوف تجري بعض البروفات خلال الفترة المقبلة قبل احياء الحفل.

ومن جانبها قالت مي فاروق إنها متحمسة للغاية للالتقاء بالجمهور القطري بعد غياب أكثر من عامين، حيث كانت آخر حفلاتها التي أحيتها بالدوحة عام 2022، وعبرت عن سعادتها البالغة لأحياء هذا الحفل الذي تتمنى أن يخرج في أفضل صورة وأن تكون ليلة غنائية من الطراز الفريد

وكان تصدر الثنائي محمد العمروسي ومي فاروق التريند منذ خطبتهما، وذلك بعد تداول صفحات السوشيال ميديا أن العمروسى يصغر مى فاروق بأكثر من 3 سنوات، مما دفعه للخروج للرد على هذه الأقاويل والتي اعتبروها تدخل في حياتهما الشخصية.

تحدثت مي فاروق عن الأمر لأحد البرامج الفنية خلال تواجدها في إحدى المناسيات وقالت: "احنا بني آدمين، وشفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيس بوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة والحمد لله ربنا يوفقنا، وأتمنى إني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته لإني من الناس اللي مش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية".

وقال محمد العمروسي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلًا: "من المضحك إنك تلاقي أخبار عنك ومعلومات انت شخصيا أول مرة تسمعها في حياتك عن نفسك لا وكلها غلط، من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر".

وكان أعلن الفنان محمد العمروسي عن غضبه الشديد لتصدر تريند "انتش واجري"، ووجه رسالة للجميع أنهم يقومون بالتركيز مع أولادهم.

وكتب محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا مش بلوم على هيثم صاحب الكلمة التافهة، أنا بلوم على الإعلام والفنانين والمسئولين عن رفع اسم مصر وسط دول العالم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم بجد أنتم صنعتم فى كل شاب وشابة بيحاول يتعلم أو يجتهد الإحباط لأن الجهل دلوقت هو اللى راكب الطريق بمساعدتكم أنا أسف إنى جبت أولادى فى الزمن ده ربنا يستر عليهم وعلى أولادكم جميعًا بس إحنا فى زمن الجهل بتصنعوا الوحش اللى هياكل أولادكم ياريت نركز شويه والنبي عشانهم".

يذكر أنه عرض لمحمد العمروسي مؤخرًا مسلسل "طير بينا يا قلبي"، المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

أبطال طير بينا يا قلبي

«طير بينا يا قلبي»، بطولة عدد من النجوم، منهم ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، محمد العمروسي، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، من تأليف باسم على الخطيب- إسلام شتا- أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار