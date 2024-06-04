ضبط 1400علبة سجائر مهربة في حملة مكبرة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً،بشارع سعيد والحلو بطنطا ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط ٢٤ كيلو لحوم واعدام 18 كيلو لحوم وخمسة كيلو رنجة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي و33 كيلو زيت هالك و تحرير ٧١ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيره.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط واحد كيلو ضأنى بدون أختام ذبح خارج المجزر،١٥كيلو دجاج مجمد بدون بيانات اشتباة صلاحية بطعم شهير بشارع سعيد طنطا، اربعه كيلو لحم مفروم غير صالحة للاستهلاك الادمى،أربعة كيلو كفته غير صالحة للاستهلاك الادمى بمحل بشارع سعيد بطنطا.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير عدد ٢٣ محضر مخالفة القرار ٩٦ عدم وجود اشتراطات صحية ١٣ محضر مخالفه للقرار ٩٧ عدم وجود شهادة صحية كما تم تحرير محضر اعدام 5 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمى ، محضر اعدام 33 كيلو زيت هالك .

كما قامت مديرية التموين بتحرير عدد ٣ محاضر بيع ازيد من التسعيرة للسجائر،محضر التحفظ على عدد 1400علبة سجائر مهربة، 10 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار .

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد 11 محضر نقص اشتراطات صحية مخالفة المادة 1 لسنة 2017 + 6 محاضر اعدام ل 8 كيلو لحوم + 2 كيلو لانشون + 2 كيلو كفتة + 1كيلو سجق + 5 كيلو دهن + 13 باتية غير صالحين للاستهلاك الادمى ومنتهية الصلاحية.

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الاضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .