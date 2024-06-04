عاطل ينهي حياة ابن عمه ويصيب آخرين بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، القبض على عاطل أنهى حياة ابن عمه بواسطة سلاح أبيض وأصاب أقاربه الآخرين لخلافات على فرش بيع فاكهه وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي المحلة العام .

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور شرطة ثالث يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بنشوب مشاجرة حاميه استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والحجارة بين أبناء عائلة ابوزيد مما أسفر عن مصرع شخص وسقوط 4 مصابين آخرين .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط أطراف المشاجرة وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي مستشفي المحلة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

ومن جهة اخرى أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، بحبس راقصة شهيرة بتهمة نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تفاصيل جديدة، 4 أيام على زمة التحقيقات.

أفادت التحقيقات العثور داخل هاتف الراقصة، على مقاطع إباحية تظهر فيها الراقصة، واعترفت بظهورها في تلك المقاطع المنافية للآداب.

وكشفت التحقيقات، أن الراقصة المتهمة الشهيرة، ظهرت في عدة مقاطع فيديو مع التيك توكر كروان مشاكل، تدعو فيها لممارسة الإباحية، وقامت بتسجيل عدة جلسات تصوير مخلة.

القبض على الراقصة في الجيزة

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الراقصة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، من مواليد محافظة كفر الشيخ بمركز الحامول، وتقطن مع والدتها وشقيقتها.