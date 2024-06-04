متحدث الخارجية: مصر تبعث رسائل تقدير للدول الأوروبية المعترفة بفلسطين

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن التحركات المصرية المكثفة على المستوى الدولي تستهدف شرح الموقف العربي بشكل متكامل لضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف “أبو زيد”، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية “سي بي سي”، أن جميع الزيارات التي تقوم به مصر على المستوى الخارجي تستهدف شرح الموقف العربي ووضع الخطوط الحمراء وضرورة العمل على وقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بإدخال المساعدات وضرورة فتح المعابر التي تؤدي الى ادخال المساعدات.

ونوه أنه تم التأكيد على رفض أي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية، وهذه التحركات لاقت صدى واسعا على المستوى الاروبي، وهناك تشجيع على من الدول الأوروبية التي أقدمت بالاعتراف بالقضية الفلجطينية، وهو ما أعطى أمل لهذا الشعب فغي إقامة دولته المستقلة.

واختتم لمتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية :" المجتمع الدولي لم يعد يتحمل الوضع الإسرائيلي الحالي، والدولة المصرية تبعث رسائل تقدير للدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين".