الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هبوط فيلم أحمد الفيشاوي.. تراجع "تاني تاني" لغادة عبدالرازق

فيلم تاني تاني وفيلم
فيلم تاني تاني وفيلم بنقدر ظروفك

تراجعت إيرادات فيلم "بنقدر ظروفك" من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم بالسينمات، وانضم إليه فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق وأحمد آدم، كما حققت الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي إيرادات متنوعة بشباك التذاكر، ومن أبرز هذه الأفلام السرب بطولة أحمد السقا، وفيلم شقو بطولة عمرو يوسف، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان هشام ماجد، وفيلم عالماشي، بطولة الفنان علي ربيع.

فيلم تاني تاني وفيلم بنقدر ظروفك

وجاءت إيرادات الأفلام في السينما أمس الاثنين كالتالي

 

-فيلم بنقدر ظروفك لـ أحمد الفيشاوي: 21,838  جنيه.

 

-فيلم تاني تاني لـ غادة عبد الرازق: 24,974  جنيه.

 

-فيلم السرب لـ أحمد السقا: 351,742 جنيه.

 

 -فيلم شقو لـ عمرو يوسف: 265,350 جنيه.

 

 فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد: 233,563 جنيه.

 

 -فيلم عالماشي لـ علي ربيع: 14,324 جنيه.

 

أبطال فيلم السرب

ويشهد فيلم السرب مشاركة عددٍ كبيرٍ من الفنانين من بينهم أحمد السقا ودياب وشريف منير ومحمود عبدالمغني، ومحمد ممدوح ونيللي كريم ومصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم السرب

قصة فيلم السرب

يذكر أن يؤرخ فيلم السرب، لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم عالماشي

أبطال فيلم عالماشي

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

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إيرادات فيلم عالماشي في آخر ليلة عرض

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