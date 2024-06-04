بالصور.. انطلاق حفل تدشين ستاد الأهلي "مشروع القرن"

انطلق منذ قليل حفل مجلس إدارة النادي الأهلي للإعلان عن إنشاء استاد خاص للقلعة الحمراء في مدينة الشيخ زايد .

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ويستضيف إستاد النادي بفرع مدينة الشيخ زايد فعاليات حفل الإعلان عن " مشروع القرن "، وذلك بحضور مجموعة من الرموز الرياضية برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، وعدد من نجوم القلعة الحمراء السابقين والحاليين.

كان محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأحمر ، قد أشار خلال تصريحات الساعات الأخيرة عن تفاصيل الحدث قائلاً : مشروع القرن؟ كل الأمور مؤجلة للإعلان عن التفاصيل في المؤتمر مساء الثلاثاء، الملف ليس صغيرا، وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر، حيث أن الاستاد يعد بمثابة الحلم للجماهير الحمراء".