وزير الرياضة ورموز الأهلي في حفل مشروع القرن

تواجد عدد من رموز الأهلي القدامى في مقدمتهم طاهر أبوزيد رفقة د. أشرف صبحي والمدير الفني كولر وهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق ، وبعض لاعبي الأهلي في حفل تدشين مشروع القرن لاستاد الأهلي.

ويعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ، تفاصيل ما يطلق عليه مشروع القرن ، الخاص بالتطورات الإنشائية الجديدة وتأسيس ستاد الأهلي.

كان محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأحمر ، قد أشار خلال تصريحات الساعات الأخيرة عن تفاصيل الحدث قائلاً : مشروع القرن؟ كل الأمور مؤجلة للإعلان عن التفاصيل في المؤتمر مساء الثلاثاء، الملف ليس صغيرا، وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر، حيث أن الاستاد يعد بمثابة الحلم للجماهير الحمراء.