حوادث نجوم الفن.. تهمة القتل الخطأ تلاحقهم والحزن يخيم على أهالى الضحايا

تعرض عدد من نجوم الفن لحوادث سير خلال الأيام الماضية وتسببت لهم فى أزمات كبيرة حيث أن هناك ضحايا رحلت عن عالمنا إثر الحادث متأثرين بالإصابة.

وتستعرض الوفد حوادث النجوم خلال الأيام الماضية:

حادث أحمد جمال

حرص المطرب أحمد جمال على كشف تفاصيل الحادث الذي تعرض له اليوم على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم، وحقيقة الأخبار المتداولة له حول الحادث .

وقال المطرب أحمد جمال فى تصريحات له:" تفاجأت بعبور رجل مسن بطريق غير مخصص للعبور، ومع ذلك تفاديته لكنه تصادم مع السيارة التي توجد خلفي، فوقفت للاطمئنان عليه وتقديم الإسعافات لمساعدته"، وفي نهاية حديثه قال جمال :" فور الاطمئنان عليه تم خروجي والرجل بصحة جيدة وانا في منزلي حالياً " ٠

وكان طرح أحمد جمال مؤخرًا أغنية “فى بيتها” على قناته بموقع يوتيوب.

أحمد جمال

أغنية "في بيتها" كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:

انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

أحمد جمال

وكانت أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل المطرب أحمد جمال بكفالة مالية؛ على خلفية اتهامه في حادث مروري على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق الفيوم، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداها قيادة المطرب أحمد جمال بمحيط منطقة التجنيد.

أحمد جمال

الحادث أسفر عن اصطدام إحدى السيارتين بأحد المارة وإصابته بكسور متفرقة.

تحفظت الشرطة على المطرب الشاب وقائد السيارة الثانية لحين استقرار الحالة الصحية للمصاب.

وتبين من المعاينة إصابة الشخص بكدمات وسحجات حيث تم التحفظ على السيارات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المطرب بكفالة مالية.

حادث عصام صاصا

أصدرت نيابة العمرانية، قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ مطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

عصام صاصا

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بـ المطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.

وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.

وكانت قد اصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الاجهزة الامنية بتنفيذها وتضمنت:

أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

عصام صاصا

ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

عصام صاصا

سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.

تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.

عصام صاصا

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أوراق قضية إحالة عصام صاصا مطرب المهرجانات المتهم بالقتل الخطأ والتسبب فى وفاة عامل عقب دهسه بسيارته لتحديد دائرة جنايات مختصة لبدء محاكمته.

حادث عباس أبو الحسن

تعرض الفنان عباس أبو الحسن لحادث سير على المحور فى الشيخ زايد وأصيب سيدتين فى الحادث، ورحلت عن عالمنا واحدة منهن متأثرة بإصابتها بإرتجاج فى المخ.

وكشف حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، تطورات التحقيق.

وأكد محامي عباس أبو الحسن في رسالة صوتية لـ ET بالعربي قائلًا: "بخصوص حادث الفنان عباس أبو الحسن النهاردة، حادث عادي بيحصل لأي حد مننا كلنا، حوالي الساعة 3:30 أثناء اتجاه الفنان عباس أبو الحسن لمنزله بالطريق الصحراوي فوجئ بسيدتين أمام سيارته بيتفادوا سيارة أخرى على يساره، واصطدم بهما مما أحدث بهما إصابات".

عباس أبو الحسن

وأضاف: "في محاولته لإنقاذهم وشيلهم من الطريق أصيب في عصب رجله اليمين، وتم إحالته وإحالة المصابين للمستشفى، وعمل رنين مغناطيسي على كاحله، ثم توجه لقسم الشرطة مرة أخرى وتم أخذ أقواله وعرضه على النيابة، وتم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وجاري إخلاء سبيله من القسم بعد عرضه على المباحث واتخاذ الإجراءات اللازمة".

عباس أبو الحسن

وتابع قائلا: "حالة المصابين الصحية إلى حد ما مستقرة، والفنان قال لهم اللي إنتو عايزينه هنعمله، وبناء على طلب أهلهم تم إحالتهم لمستشفى السلام الدولي، وتم علاجهم على نفقة الفنان عباس أبو الحسن".

يشار الى أن الأجهزة الأمنية تحفظت على الفنان عباس أبو الحسن بعد اتهامه بالاصطدام بسيدتين في منطقة الشيخ زايد بسيارته.

عباس أبو الح

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث مروري بمنطقة الشيخ زايد ووقوع إصابات.

وتبين بعد الفحص أن السيارة ملك الممثل عباس أبو الحسن، وأنه اصطدم بسيدتين أثناء عبورهما الطريق في الشيخ زايد وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على الفنان عباس أبو الحسن.

عباس أبو الحسن

وتصدر الفنان عباس أبو الحسن التريند، وذلك بعد وفاة إحدي السيدتين المصابتين بحادث الفنان "عباس أبو الحسن"، أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي.

وخيم الحزن على أهل السيدة التي رحلت عن عالمنا إثر إصابتها فى الحادث.

يأتى ذلك بعد إصابتها بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.