إبراهيم عيسى: الحفاظ على الصحة النفسية بات أمرا مهما الآن

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن الحفاظ على الصحة النفسية بات أمرا مهما في ظل الظروف والأعباء اليومية التي نشهدها ونعيشها خلال الفترة الحالية ونمر به خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الضغوط نتيجة الأعباء المعيشية قد تسبب في المعاناة من الامراض.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن معدلات التضخم سبب تضخم في عضلة القلب، ولابد أن نحذر من هذه المشكلة والأزمة، ولذلك لابد من الحفاظ على الصحة النفسية لأنها على خط الجبهة في الحرب.

وشدد على أن الصورة لا تنفتح على أمال عريضة وتفاؤلات كبيرة مما يستدعي التحسن النفسي أمام المشكلات، مطالبًا المواطنين بشكل خبير بالتعامل مع كافة الأزمات بضبط النفس بصورة كبيرة.