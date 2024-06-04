مدير عام تعليمية نجع حمادي يجتمع بمديري المدارس

عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء 4 من يونيو الجاري، اجتماعيين متتاليين استهدفا مديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، في حضور مديري المراحل التعليمية ورؤساء الأقسام.

هنأ مدير عام الإدارة، الحضور من مديري المدارس بجميع المراحل، ومديري المراحل ورؤساء الأقسام المستهدفين بحضور الاجتماع، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

تناول الاجتماعان، التشديد علي إعداد ميزانيات العجز والزيادة بالمدارس، وتفعيل القرار ( 40 ) الخاص بمرحلة رياض الأطفال، وكذا التشديد على عدم قبول أي تبرعات تحت اي مسمي، وتفعيل دور مجالس الأمناء بالمدارس، وتفعيل الأوامر الإدارية الصادرة عن مكتب مدير عام الإدارة.

إحالة متغيبي حاجر جبل هو الابتدائية إلى التحقيق..

استأنف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جولاته الميدانية المفاجئة ، حيث فاجأ مدرسة حاجر جبل هو الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليميةلمتابعة انضباط العاملين و التزامهم بحسب القواعد المنظمة للعمل .

أحال وكيل الوزارة المتغيبين من هيئة التدريس بالمدرسة إلى التحقيق ، و كلف مدحت منير الموجه الأول المالي والإداري بالمديرية بمتابعة دفاتر الحضور والانصراف والزيارات و المتابعة والأمن .

وفي سياق آخر وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتفعيل خطط التنمية المهنية للمعلمين نظمت إدارة التدريب بالتنسيق مع توجيه عام رياض الاطفال فعاليات البرنامج التدريبي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمعلمات رياض الاطفال لاكسابهن مهارات التعامل مع الفروق الفردية ومواكبة المناهج الحديثة .

يستهدف تدريب 240 معلمة.. تنفيذ أول برنامج تدريبي عن استراتيجيات التعلم التفاعلية بتعليم نجع حمادي..

أطلقت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء 4 من يونيو الجاري، بمدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمعلمات رياض الأطفال، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم، لتطوير مرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع وحدة دعم مشروع وإصلاح التعليم، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

من جانبه، تفقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم، قاعات التدريب بمدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، وأكد علي أن معلمات رياض الأطفال هن حجر أساس العملية التعليمية، لذا يجري السعي الدائم لتطوير كفاءتهن وتمكينهن من التعامل الأمثل مع الأطفال، لافتا إلى أن هذا التدريب يسعى إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية لبناء شخصية الطفل، وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وأوضحت عصمت سعد توفيق موجه أول رياض الأطفال بإدارة نجع حمادي التعليمية والمشرف علي تنفيذ التدريب، إنه جرى اليوم الثلاثاء إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمعلمات رياض الأطفال بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وزيادة وعيهن باستراتيجيات التعليم المختلفة التي أتاحها المنهج الجديد، لمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت توفيق، إلي أن تنفيذ البرنامج التدريبي تجري على مرحلتين، الأولى تتضمن "استراتيجيات التدريس التفاعلية" خلال الفترة من 4 يونيو حتى 6 يونيو 2024، وتتضمن المرحلة الثانية من التدريب " التدريس القائم على اللعب " خلال الفترة من 8 يونيو حتى 10 يونيو 2024، وتستهدف المرحلتين تدريب 240 معلمة داخل 8 قاعات تدريبية.

يذكر أن فعاليات التدريب تجري تحت إشراف الأستاذ عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، و تغريد حمادي رئيس قسم التدريب مدير مركز التنمية المهنية، وعمر فتحي مسؤول التدريب بمركز التنمية المهنية، و هيام محمد سيد، ووفاء يحي عبد الظاهر، وإيمان محمد علي، موجهات رياض الأطفال بنجع حمادي.