يحمي من أمراض القلب| فوائد تناول الشوفان للجسم

يعد الشوفان نجماً غذائياً وخصوصاً مع إمكانية إدخاله إلى العديد من وصفات الطعام، كما أن له العديد من الفوائد لمستويات الكوليسترول في الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، ليس وحده إنما مع الحبوب الأخرى، التي أصبح يُنصح بها كثيرا لصحة جيدة.

الشوفان

فوائد تناول الشوفان

المساعدة على خسارة الوزن

يعد الشوفان من الإضافات الممتازة لأي نظام غذائي يهدف إلى تخفيف الوزن أو الحفاظ عليه، وذلك لغناه بالألياف الغذائية التي تعمل على امتصاص الماء الموجود في وجبة الطعام المتناولة، وبالتالي زيادة حجم الوجبة في المعدة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشعور بالجوع.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

تعمل الألياف الغذائية بنوعيها الذائبة وغير الذائبة في الماء على الحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية والتقليل من حدوث الإمساك، والذي يعد مشكلة تعاني منها العديد من النساء خاصة خلال فترة الحمل.

كما تعمل العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة في الشوفان على الوقاية من حدوث السرطان وخاصة سرطان القولون.

التخفيف من أعراض الداء الزلاقي

يعد الداء الزلاقي من الأمراض المناعية التي تحدث بنسة أعلى عند النساء، إذ قد تصل نسبة الإصابة به عند النساء إلى ثلاثة أضعاف ذلك عند الرجال.

يحتاج الأشخاص المصابون بالداء الزلاقي إلى اتباع نظام غذائي خاص خالي من الغلوتين، لذا يعد الشوفان أحد البدائل الممتازة لخلوه من الغلوتين، كما يمكن استخدامه على شكل طحين لإعداد الخبز أو الكعك أو المعجنات بأنواعها.

الوقاية من الأمراض المزمنة

يعد الشوفان من المصادر الغذائية التي لها دور مقترح في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة التي قد تعاني منها بعض النساء مع التقدم في السن، حيث يعمل الشوفان على التقليل من نسبة الكولسترول الضار في الجسم والوقاية من ارتفاع الضغط.