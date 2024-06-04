محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال في محور طريق المعامل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث تم الانتهاء من العمل برش المياه ومسح الطريق بالجليدر ودمكه تمهيدا لوضع طبقة MCO غدآ.

على صعيد اخر استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، السيد ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس والوفد المرافق له وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لاستلام وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة سعت بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، لافتاً إلى ان تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة بالمحلة الكبرى والذي يسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة ١٠ سنوات.

وأضاف رحمي ان المصنع مقام على مساحة 9.5 فدان وتم رفع التراكمات من المصنع (عن طريق الهيئة العربية للتصنيع ) و تطوير ورفع كفاءة عدد 2 خط فرز يدوى و تركيب 1 خط ويند شيفتير بطاقة انتاجية 480 طن / يوم كما تم تركيب خط تدوير كورى جديد بطاقة 250 طن / يوم بالإضافة الى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي ، ليبلغ إجمالي المخلفات التى سيستقبلها المصنع من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ طن يوميا ، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها.، كما تم إنشاء نقطة وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي (700 طن / يوم) على أرض بمساحة 8.86.

ومن جانبه قال ياجو كاسترو- رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط (إحدي شركات سيمكس) : في سيمكس، نحن ملتزمون بقيادة العمل المناخي في صناعة الأسمنت من خلال برنامجنا "المستقبل يبدأ الآن" .

وأضاف ياجو كاسترو: من خلال إحدي ركائز هذا البرنامج و هو الاقتصاد الدوار، نسعي لتوحيد الجهود مع شركاء يسعون لنفس الهدف ، مضيفاً : اليوم، نفخر بإنضمامنا لمحافظة الغربية في جهودها لدعم و النهوض بمنظومة إدارة المخلفات و نضع خبرة سيمكس و امكانياتها في هذه الشراكة و التي تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات عن طريق إعادة التدوير و ايضاً تحقيق تقدم أكبر في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاعتماد على الوقود البديل في مصنعنا بدلا من الوقود الأحفوري.

وعقب ذلك توجه المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد والسيد ياجو كاسترو- رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط و وفد الشركة لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى لبدء تشغيله .