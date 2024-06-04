قصور الثقافة تفتح باب المشاركة في الدورة السادسة لملتقى أفلام المحاولة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عن فتح باب المشاركة في الدورة السادسة لملتقى أفلام المحاولة، المقرر انعقادها سبتمبر المقبل بقصر السينما بجاردن سيتي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتتضمن لائحة الملتقى المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، أن المقصود بالأفلام المشاركة في الملتقى هي الفيلم الروائي القصير والتسجيلي وأفلام التحريك، التي لا تزيد مدة عرضها عن 30 دقيقة، وأن تكون من إنتاج مصر خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 30 يونيو 2024، وإدارة الملتقى لها وحدها حرية اختيار الفيلم أو رفضه بدون إبداء أسباب، ولها الحق في الاحتفاظ بجميع الأفلام المشاركة.

وتتضمن شروط المشاركة بالملتقى أن يقدم الفيلم رؤية فنية أو معالجة جديدة لقضية مطروحة من قبل، ويختص الملتقى بأفلام الديجيتال ولا يشترط نوع الكاميرا المستخدمة على أن تكون نسخة الفيلم قابلة للعرض، وأن يتم تقديم عدد "2" قرص مدمج "DVD" من الفيلم، بالإضافة إلى قرص آخر يتضمن بيانات الفيلم، سابقة الأعمال، البوستر الخاص بالفيلم، ملخص الفيلم، صور من الفيلم، ولن يلتفت للأفلام التي تتجاوز مدة العرض المقررة، والمسابقة مفتوحة لجميع الموضوعات، على أن يكون الفيلم من إنتاج الأعوام 2023/ 2024، ويقوم المخرج بتوقيع إقرار خاص بتاريخ إنتاج الفيلم.

ويبدأ استلام الأعمال اعتبارا من مطلع يونيو الحالي حتى 15 أغسطس المقبل، ولا يلتفت للأعمال التي تتجاوز الموعد المحدد، وتسلم الأعمال باليد بقصر السينما بجاردن سيتي.

هذا وتمنح الجوائز لأفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم تسجيلي قصير، أفضل فيلم تحريك قصير، إلى جانب جوائز لجنة التحكيم الخاصة، وأفضل تجديد وابتكار، ويتسلم الفيلم الفائز في فروع المسابقة كل درع الملتقى وشهادة تقدير، وشهادات تقدير خاصة للعناصر المتميزة في مجالات الإخراج والمونتاج والتمثيل والسيناريو والتصوير.