غريق في النيل ينتظر انتشال جثته ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي يفيد بغرق شاب يدعى "عبد الرحمن.م.ع" في مياه النيل فرع دمياط بقرية الرملة.

البحث عن غريق في النيل



انتقلت على الفور فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الشاب كان يستحم مع أصدقائه في النيل، وفجأة اختفى عن الأنظار، ولم يتمكنوا من العثور عليه،ولا تزال عمليات البحث عن الجثة جارية حتى الآن.

ناشد أهالي قرية الرملة فريق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية ببذل المزيد من الجهود للعثور على جثة ابنهم وانتشالها من مياه النيل.

وفي سياق منفصل أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، قرارا بتأجيل محاكمة محاميين، لاتهامهما بقتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما تحولت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بتقييد المجني عليه وقام الآخر بطعنه بسلاح أبيض "ساطور" بفخذه، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15630 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3899 السنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نادر ص إ"، 42 سنة، محام، وشقيقه "نزار ص إ"، 19 سنة، محام، مقيمان قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد مسعد ذكي، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه الأيسر قاصدان إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاح أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الاشخاص ساطور، جنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.