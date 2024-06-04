معرض خير مزارعنا لأهلينا. دجاج مخفض وسلع بأسعار مخفضة

تُقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عرضًا مميزًا على الدجاج في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام حاليًا في المتحف الزراعي بالدقي، حيث يتم طرح الدجاجة الكاملة المبردة بوزن كيلو بسعر 120 جنيهًا فقط.

يأتي هذا العرض في إطار جهود الوزارة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

السلع الغذائية

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تُواصل وزارة الزراعة ضخ المزيد من السلع الغذائية في منافذها الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى معرض "خير مزارعنا لأهالينا".

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة استمرار توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع خاصة بها لانتاج اللحوم والدواجن والبيض، مما يُساعدها على توفير هذه المنتجات بأسعار أقل من أسعار السوق.

كما تُشرف الوزارة على زراعات محمية تُساهم في زيادة الإنتاج وتوفير المنتجات الطازجة للمواطنين.

وتُؤكد مصادر مسئولة في الوزارة أن الوزارة لا تهدف من خلال تصنيعها للمنتجات الغذائية إلى تحقيق الربح، بل تسعى إلى توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة ظاهرة الغلاء.

ومن جانبها، أعلنت المهندسة منال إبراهيم، مدير التسويق بمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توفير الوزارة لكميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، بالإضافة إلى السلع الأساسية، بأسعار مخفضة تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

تخفيضات على السلع الغذائية:

تشمل التخفيضات مختلف السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والمكرونة والزيوت والسكر، وتصل نسبة التخفيض إلى 30% على بعض السلع.

تهدف هذه التخفيضات إلى مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

منافذ البيع:

تنتشر منافذ وزارة الزراعة في جميع محافظات الجمهورية، ويمكن للمواطنين التعرف على عناوين المنافذ من خلال موقع وزارة الزراعة الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهيب وزارة الزراعة بالمواطنين بالاستفادة من عروض عيد الأضحى المبارك، لشراء احتياجاتهم من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عروضًا مميزة على اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تخفيضات على مختلف السلع الغذائية والخضروات في منافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تُواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها للتخفيف من الأعباء على المواطنين، من خلال إقامة معرض "خير مزارعنا لأهالينا" الذي يوفر مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.